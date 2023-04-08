Рэпер Джиган рассказал, какой гонорар просил за бой с Александром Емельяненко

Российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштеин, известный как Джиган, в программе Василия «Басты» Вакуленко «Вопрос Ребром» рассказал о том, какой гонорар хотел получить за поединок с российским бойцом Александром Емельяненко.
«Честно говоря, я горел этим желанием, когда у нас началась вся эта суета с Александром Емельяненко. Я думал, что подготовлюсь, начал опять заниматься и тренироваться. И кайф пропал. И дело даже не в деньгах. Я потерял этот кайф, его сейчас у меня нет. Если у меня появится этот кайф, я смогу ответить на вопрос о гонорарах. Я зарядил тогда 50 миллионов рублей. Я считаю, что на тот момент это был адекватный гонорар. И можно было это всё реализовать. Но, к сожалению, Саша Емельяненко бухал. Больше, чем я. И в этом он победил», — рассказал Джиган в программе «Вопрос Ребром».
- 8 апреля 2023
-
14:23
-
13:35
-
12:49
-
12:27
-
11:11
-
10:15
-
09:30
-
08:00
-
02:29
-
00:56
-
00:30
- 7 апреля 2023
-
23:37
-
23:19
-
22:28
-
21:37
-
21:27
-
20:35
-
20:24
-
19:55
-
19:15
-
18:21
-
17:46
-
17:27
-
17:18
-
17:14
-
16:03
-
15:29
-
14:00
-
11:42
-
11:35
-
11:24
-
10:46
-
10:07
-
09:50
-
09:33