Рэпер Джиган рассказал, какой гонорар просил за бой с Александром Емельяненко

Российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштеин, известный как Джиган, в программе Василия «Басты» Вакуленко «Вопрос Ребром» рассказал о том, какой гонорар хотел получить за поединок с российским бойцом Александром Емельяненко.

«Честно говоря, я горел этим желанием, когда у нас началась вся эта суета с Александром Емельяненко. Я думал, что подготовлюсь, начал опять заниматься и тренироваться. И кайф пропал. И дело даже не в деньгах. Я потерял этот кайф, его сейчас у меня нет. Если у меня появится этот кайф, я смогу ответить на вопрос о гонорарах. Я зарядил тогда 50 миллионов рублей. Я считаю, что на тот момент это был адекватный гонорар. И можно было это всё реализовать. Но, к сожалению, Саша Емельяненко бухал. Больше, чем я. И в этом он победил», — рассказал Джиган в программе «Вопрос Ребром».