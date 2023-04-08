Адесанья: завтра всё закончится за один раунд
Поделиться
Новозеландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что готов закончить поединок с Алексом Перейрой за один раунд.
«Завтра всё закончится за один раунд», — заявил Адесанья после финальной битвы взглядов.
Первый поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой прошёл в ноябре прошлого года и завершился победой бразильского бойца техническим нокаутом в пятом раунде. Перейра завоевал титул чемпиона UFC в средней весовой категории.
Стоит отметить, что до UFC Перейра дважды выигрывал у Адесаньи в кикбоксинге.
Бой-реванш между Адесаньей и Перейрой возглавит турнир UFC 287, который пройдёт в Майами 9 апреля. Соглавным событием станет бой Хорхе Масвидаля и Гилберта Бёрнса.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
15:34
-
15:18
-
14:41
-
14:23
-
13:35
-
12:49
-
12:27
-
11:11
-
10:15
-
09:30
-
08:00
-
02:29
-
00:56
-
00:30
- 7 апреля 2023
-
23:37
-
23:19
-
22:28
-
21:37
-
21:27
-
20:35
-
20:24
-
19:55
-
19:15
-
18:21
-
17:46
-
17:27
-
17:18
-
17:14
-
16:03
-
15:29
-
14:00
-
11:42
-
11:35
-
11:24
-
10:46
Партнерский контент