Адесанья: завтра всё закончится за один раунд

Новозеландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что готов закончить поединок с Алексом Перейрой за один раунд.

«Завтра всё закончится за один раунд», — заявил Адесанья после финальной битвы взглядов.

Первый поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой прошёл в ноябре прошлого года и завершился победой бразильского бойца техническим нокаутом в пятом раунде. Перейра завоевал титул чемпиона UFC в средней весовой категории.

Стоит отметить, что до UFC Перейра дважды выигрывал у Адесаньи в кикбоксинге.

Бой-реванш между Адесаньей и Перейрой возглавит турнир UFC 287, который пройдёт в Майами 9 апреля. Соглавным событием станет бой Хорхе Масвидаля и Гилберта Бёрнса.