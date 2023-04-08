Тренер Адесаньи сказал, какой совет дал ему перед реваншем с Перейрой
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Юджин Бэйрман, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи, рассказал о разговоре с подопечным в преддверии титульного реванша с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится на этих выходных в Майами (США).
«Я попросил Исраэля вспомнить о своём прошлом, избавиться от психологических оков и найти кое-что из того, что он имел. Я говорю о его способности принимать решения, о способности находиться в бою. Когда он был моложе, то чувствовал себя более свободно.
Я попросил его посмотреть некоторые из своих боёв, не скажу, какие именно. Ему нужно найти того бойца и объединить его с теми навыками, которые он получил. Если мы найдём баланс, то Исраэль хорошо покажет себя», – приводит слова Бэйрмана ESPN.
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