Тренер Адесаньи сказал, какой совет дал ему перед реваншем с Перейрой

Юджин Бэйрман, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи, рассказал о разговоре с подопечным в преддверии титульного реванша с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится на этих выходных в Майами (США).

«Я попросил Исраэля вспомнить о своём прошлом, избавиться от психологических оков и найти кое-что из того, что он имел. Я говорю о его способности принимать решения, о способности находиться в бою. Когда он был моложе, то чувствовал себя более свободно.

Я попросил его посмотреть некоторые из своих боёв, не скажу, какие именно. Ему нужно найти того бойца и объединить его с теми навыками, которые он получил. Если мы найдём баланс, то Исраэль хорошо покажет себя», – приводит слова Бэйрмана ESPN.