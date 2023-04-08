«Идеальный бой». Бёрнс объяснил, почему Эдвардс победил Усмана на UFC 285

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразильский ветеран Гилберт Бёрнс высказался о титульном поединке между британцем Леоном Эдвардсом и нигерийцем Камару Усманом, состоявшемся в начале марта на турнире UFC 286 в Лондоне. Напомним, Эдвардс победил единогласным судейским решением.

«У Леона был идеальный план на бой. Акцент был сделан на удары по ногам, потому что Усман беспокоился из-за ударов в голову. Леон отлично дерётся ногами. Он начал с ударов по ногам, а затем начал бить по корпусу.

Камару же слишком много думал о голове, из-за чего пропускал. Его беспокоила отбитая нога, прямые удары ногами и удары коленями. У парня, которому отбили корпус, силы закончатся быстрее. Леон провёл идеальный бой», – приводит слова Бёрнса MMA Fighting.