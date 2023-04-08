Жорж Сен-Пьер дал совет Адесанье перед реваншем с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, канадец Жорж Сен-Пьер высказался о предстоящем титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.
«Я считаю, что одна из крупнейших ошибок, которые можно сделать в бою – это попытаться воспользоваться эмоциями соперника, его гневом и яростью. Мне кажется, что необходимо сосредотачиваться на объективном, а не на субъективном.
Разница заключается в том, что вы сосредотачиваетесь только на тех вещах, которые можете контролировать. К примеру, вы не можете контролировать результат поединка. Или мнение людей о вас. Просто сфокусируйтесь на том, что вам нужно сделать», – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.
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