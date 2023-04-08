Тренер Оливейры: реванш с Махачевым получится другим

Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Чарльза Оливейры, высказался о предстоящем поединке бразильца против американца Бенеила Дариуша, а также поделился мнением о потенциальном реванше с россиянином Исламом Махачевым.

«Бой с Дариушем имел наибольший смысл для нас. Он идёт на впечатляющей серии побед и является по-настоящему хорошим бойцом. Он хорош во всех аспектах, как и Чарльз. И я не сомневаюсь в том, что эта война не дойдёт до судейского решения.

Рано или поздно реванш с Махачевым должен состояться. К несчастью, та ночь была не наша. Всё, на что мы надеялись, не сработало, однако сейчас Чарльз тренируется усердней, чем когда-либо. Если реванш состоится, бьюсь об заклад, он получится другим», – приводит слова Лимы издание sherdog.com.