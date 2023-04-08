«Два года назад я бы так не сказал». Экс-чемпион назвал американца, который побьёт Канело

Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер Роберт Гарсия считает, что двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Дэвид Бенавидес в настоящий момент является фаворитом в бою против бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса.

«Я считаю, что в данный момент всё зависит от Канело. Его последние два выступления вызывают вопросы. Он проиграл Биволу, а его бой с Головкиным…

Очевидно, он победил, но он был слишком осторожен в последних раундах, когда мог порадовать болельщиков. GGG выглядел сильнее в концовке. Учитывая эти выступления, я скажу, что Бенавидес побьёт Канело прямо сейчас. Два года назад я бы так не сказал», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.