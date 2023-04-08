«Два года назад я бы так не сказал». Экс-чемпион назвал американца, который побьёт Канело
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Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер Роберт Гарсия считает, что двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Дэвид Бенавидес в настоящий момент является фаворитом в бою против бывшего лидера рейтинга pound-for-pound, мексиканца Сауля Альвареса.
«Я считаю, что в данный момент всё зависит от Канело. Его последние два выступления вызывают вопросы. Он проиграл Биволу, а его бой с Головкиным…
Очевидно, он победил, но он был слишком осторожен в последних раундах, когда мог порадовать болельщиков. GGG выглядел сильнее в концовке. Учитывая эти выступления, я скажу, что Бенавидес побьёт Канело прямо сейчас. Два года назад я бы так не сказал», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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