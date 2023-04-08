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Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Канело может завершить карьеру до реванша Биволом

Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Канело может завершить карьеру до реванша Биволом
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Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер Роберт Гарсия считает, что звёздный мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) может завершить карьеру после поединка с британцем Джоном Райдером, который состоится 7 мая в Мексике.

«По правде сказать, я не удивлюсь, если после боя в Мексике он попрощается со всеми. Да, он говорил о реванше с Биволом, но всё будет зависеть от того, как он себя физически и ментально чувствует.

Он начал карьеру очень молодым и провёл много боёв. Ему 33 года, но он уже ветеран, его можно сравнить с 40-летними бойцами. Ежедневные тренировки, диета и спарринги требуют от тела многого. Так что его тело может подойти к концу карьеры», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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