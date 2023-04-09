Экс-чемпион: нельзя недооценивать Ломаченко в бою с Хэйни, учитывая его навыки и опыт

Бывший чемпион мира американец Джамел Херринг высказался об ожидаемом поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Я отдаю преимущество Дэвину из-за его молодости. Его тело не настолько изношено. Хотя нельзя смотреть за спину Ломаченко, учитывая его исключительные навыки и опыт», – сказал Херринг в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Ломаченко и Хэйни состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США). Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортсу, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.