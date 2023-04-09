Каргинов победил Силву и вышел в полуфинал Гран-при ACA в легчайшем весе

В Минске (Беларусь) завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 155. В главном событии турнира встречались россиянин Махарбек Каргинов и бразилец Джосиел Силва. Бой прошёл в рамках Гран-при АСА в легчайшем весе.
Поединок Каргинова и Силвы продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Каргинову.
Результаты турнира ACA 155:
Махарбек Каргинов победил Джосиела Силву раздельным решением (47-48, 48-47, 47-48, 48-47, 49-46) и выходит в 1/2 Гран-при в легчайшем весе;
Михаил Долгов победил Николу Дипчикова удушающим приёмом (раунд 1, 2:55);
Жакшылык Мирзабеков победил Артёма Дамковского единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27);
Дави Рамос победил Аурела Пиртеа техническим нокаутом (раунд 1, 4:59);
Руслан Колодко победил Кристиана Бринзана единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27, 30-27, 29-27);
Владислав Мишкевич победил Витезслава Райноха техническим нокаутом (раунд 2, 4:57);
Виктор Макаренко победил Бекболота Абдылда раздельным решением (30-27, 28-29, 30-27, 30-27, 30-27);
Денис Магер победил Йована Зделара техническим нокаутом (раунд 1, 2:26);
Степан Горшечников победил Горана Рельича нокаутом (раунд 1, 1:56);
Шахрам Хагхи победил Валерия Гритцутина удушающим приёмом (раунд 1, 4:02);
Александро Прайя победил Дилдорбека Нурматова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
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