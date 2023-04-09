Стив Гарсия ярким нокаутом победил Нурданбека Шайлана на турнире UFC 287

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках предварительного карда американский боец Стив Гарсия ярким нокаутом во втором раунде одержал победу над представителем Китая Нурданбеком Шайланом.

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Главным событием турнира станет титульный поединок-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

В соглавном бою поединке экс-претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Масвидаль сразится с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

Начало основного карда в 5:00 мск, начало главного боя – около 7:00 мск.