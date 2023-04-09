Кевин Холланд нокаутировал Сантьяго Понциниббио на UFC 287

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного карда американский боец Кевин Холланд ярким нокаутом одержал победу над представителем Аргентины Сантьяго Понциниббио.
Поединок продлился три раунда, в последнем из которых американец нокаутировал своего соперника.
На счету Холланда теперь 24 победы и девять поражений, у Понциниббио — 30 побед и семь поражений.
Главным событием турнира станет титульный поединок-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.
В соглавном бою поединке экс-претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Масвидаль сразится с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.
- 9 апреля 2023
-
07:16
-
06:54
-
06:46
-
06:22
-
02:57
-
01:34
-
01:02
-
00:48
-
00:19
- 8 апреля 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:04
-
23:00
-
22:05
-
21:45
-
21:27
-
21:00
-
20:16
-
20:03
-
19:40
-
19:17
-
19:00
-
18:08
-
17:57
-
15:34
-
15:18
-
14:41
-
14:23
-
13:35
-
12:49
-
12:27
-
11:11
-
10:15
-
09:30
-
08:00