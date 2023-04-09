Кевин Холланд нокаутировал Сантьяго Понциниббио на UFC 287

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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного карда американский боец Кевин Холланд ярким нокаутом одержал победу над представителем Аргентины Сантьяго Понциниббио.

Поединок продлился три раунда, в последнем из которых американец нокаутировал своего соперника.

На счету Холланда теперь 24 победы и девять поражений, у Понциниббио — 30 побед и семь поражений.

Главным событием турнира станет титульный поединок-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

В соглавном бою поединке экс-претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Масвидаль сразится с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.