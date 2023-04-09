Роб Фонт жёстким нокаутом одолел Адриана Янеза на UFC 287

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного карда американский боец Роб Фонт ярким нокаутом одержал победу над соотечественником, Адрианом Янезом.

Поединок завершился уже в первом раунде. На счету Роба Фонта в профессиональной карьере 20 побед и шесть поражений. У Янеза — 16 побед и четыре поражения.

Главным событием турнира станет титульный поединок-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

В соглавном бою поединке экс-претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Масвидаль сразится с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.