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Роб Фонт жёстким нокаутом одолел Адриана Янеза на UFC 287

Роб Фонт жёстким нокаутом одолел Адриана Янеза на UFC 287
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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного карда американский боец Роб Фонт ярким нокаутом одержал победу над соотечественником, Адрианом Янезом.

Поединок завершился уже в первом раунде. На счету Роба Фонта в профессиональной карьере 20 побед и шесть поражений. У Янеза — 16 побед и четыре поражения.

Главным событием турнира станет титульный поединок-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

В соглавном бою поединке экс-претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Масвидаль сразится с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

UFC 2023. UFC 287, Майами, США
Роб Фонт (W) - Адриан Янез
09 апреля 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Роб Фонт
Окончено
TKO
Адриан Янез
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