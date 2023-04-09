Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры профессионального бойца

Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры профессионального бойца
Комментарии

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках соглавного боя американский боец Хорхе Масвидаль встречался с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

UFC 2023. UFC 287, Майами, США
Гилберт Бёрнс (W) - Хорхе Масвидаль
09 апреля 2023, воскресенье. 06:50 МСК
Гилберт Бёрнс
Окончено
UD
Хорхе Масвидаль

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.

После боя Масвидаль объявил о завершении карьеры профессионального бойца.

«Больше не буду драться. Но не прекращаю борьбу за свободу. 20 лет я провёл в клетке, 20 лет выступал. Люблю вас всех, ребята», — заявил Хорхе в интервью после боя.

Боец не стал традиционно класть перчатки на канвас, а просто кинул их в толпу болельщиков.

Американец закончил карьеру с 35 победами и 17 поражениями.

Материалы по теме
Гилберт Бёрнс единогласным решением судей победил Хорхе Масвидаля на UFC 287
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023