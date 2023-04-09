Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры профессионального бойца

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках соглавного боя американский боец Хорхе Масвидаль встречался с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.

После боя Масвидаль объявил о завершении карьеры профессионального бойца.

«Больше не буду драться. Но не прекращаю борьбу за свободу. 20 лет я провёл в клетке, 20 лет выступал. Люблю вас всех, ребята», — заявил Хорхе в интервью после боя.

Боец не стал традиционно класть перчатки на канвас, а просто кинул их в толпу болельщиков.

Американец закончил карьеру с 35 победами и 17 поражениями.