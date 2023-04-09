Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой на UFC 287

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

После окончания боя новоиспеченный чемпион прокомментировал исход поединка и возвращение пояса.

«Эй, послушайте меня. Люди, послушайте. Я надеюсь, вы все чувствуете, насколько я счастлив. И вы никогда не почувствуете такой же уровень удовольствия, если вы не стремитесь к чему-либо. Да, это было сладко, это было очень сладко», — сказал Адесанья после боя.

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