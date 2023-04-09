Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой на UFC 287

Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Алексом Перейрой на UFC 287
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

После окончания боя новоиспеченный чемпион прокомментировал исход поединка и возвращение пояса.

«Эй, послушайте меня. Люди, послушайте. Я надеюсь, вы все чувствуете, насколько я счастлив. И вы никогда не почувствуете такой же уровень удовольствия, если вы не стремитесь к чему-либо. Да, это было сладко, это было очень сладко», — сказал Адесанья после боя.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке

Материалы по теме
Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру
Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023