Видео нокаута в поединке Адесаньи и Перейры

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей.

Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

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На счету Перейры семь побед и два поражения в профессиональной карьере. У Адесаньи — 24 победы и два поражения.

Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.

В соглавном бою бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль встретился с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей.