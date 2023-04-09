«Лучший средневес в истории». Нганну отреагировал на победу Адесаньи в бою с Перейрой

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

После окончания поединка известный франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на исход боя. «Лучший средневес всех времён. Никто с этим не поспорит», — написал Нганну на своей страничке в «твиттере».

Напомним, благодаря сегодняшней победе Исраэль Адесанья вернул себе пояс чемпиона UFC в среднем весе.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов