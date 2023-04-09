Адесанья: Алекс Перейра — великий чемпион
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Новозеландский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья высказался о победе над Алексом Перейрой в бою-реванше на турнире UFC 287.
Адесанья выиграл у Перейры в главном событии турнира UFC 287 нокаутом во втором раунде и вернул титул чемпиона UFC в среднем весе.
«Говорят, месть сладка. А я — сладкоежка. Невзирая ни на что, Алекс — великий чемпион. Сегодня он проиграл, но он всё равно останется чемпионом. В его истории я антагонист, я злодей. Но сегодня моя история, я сотворил её», — сказал Адесанья после боя.
Напомним, в ноябре прошлого года Алекс Перейра нокаутировал в пятом раунде Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом промоушена. Ранее бразилец также дважды выигрывал у Адесаньи в кикбоксинге.
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