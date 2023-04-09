Адесанья: спасибо Перейре за то, что выиграл у меня и сделал лучше как бойца и человека

Новозеландский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья прокомментировал свою победу над Алексом Перейрой и поблагодарил соперника.

«Я говорил вам, это охота на охотника. Спасибо тебе, Алекс, за всё, что ты делал. Спасибо, что побил меня. Побив меня, он сделал меня лучше как бойца и человека. И в этом лагере всё было серьёзно. Все знают, что я люблю отдохнуть. Но в этот раз я не валял дурака, я пахал. Я пашу, я выматываюсь, чтобы потом выходить в клетку и не выматываться», — сказал Адесанья в октагоне после боя.

В первом поединке этих бойцов Алекс Перейра выиграл у Адесаньи техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На турнире UFC 287 Адесанья взял у бразильца реванш, отправив его в нокаут во втором раунде.