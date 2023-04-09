Адесанья: даже не знаю, чем пробил Перейру, а последний хаммерфист был от богов
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Новозеландский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья поделился эмоциями после победы над Алексом Перейрой и признался, что даже не понял, как пробил его.
В главном событии турнира UFC 287 Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру во втором раунде и вновь стал чемпионом UFC в среднем весе.
«Я даже не знаю, чем пробил его. Но я выманил его, прикинулся, что он меня потряс. Вот, смотрите на него. Смотрите на него. Вот и я здесь. А он лежит. В последний удар я вложил всё. С 2017 года этот последний хаммерфист был от богов», — сказал Адесанья после боя.
Напомним, до этого Перейра трижды выигрывал у Адесаньи — дважды в кикбоксинге и ещё один раз в UFC.
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