Шакур Стивенсон нокаутировал Шуичиро Йошино в дебютном поединке в лёгком весе
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Американский непобеждённый боксёр, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон успешно дебютировал в лёгком весе поединком с японцем Шуичиро Йошино.
Бой прошёл в рамках боксёрского вечера в ночь на 9 апреля и завершился победой Стивенсона техническим нокаутом в шестом раунде.
Напомним, свой предыдущий поединок Шакур Стивенсон провёл в сентябре прошлого года с Робсоном Консейсао и выиграл единогласным решением судей. После этого американец объявил о переходе в лёгкий вес. Всего Шакур Стивенсон провёл 20 поединков в профессиональной карьере и выиграл все, 10 из них нокаутом.
Для Шуичиро Йошино поражение от Стивенсона стало первым в карьере. В его активе также 16 побед в профессиональном ринге.
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