Дана Уайт назвал любимых бойцов UFC Дональда Трампа
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Глава американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт рассказал, что бывший президент США Дональд Трамп следит за турнирами организации.
«Этот парень за последний месяц уже дважды мне звонил, и в последний час мы разговаривали с ним о боях. Он знает всех бойцов, знает всех, кто дрался на последнем турнире. Он очень большой фанат UFC. Кто его любимые бойцы? Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Дональд Трамп посетил турнир UFC 287, который прошёл в Майами, штат Флорида (США) в ночь на 9 апреля. Главным событием турнира стал поединок Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры за титул чемпиона в среднем весе.
В соглавном событии турнира Хорхе Масвидаль проиграл Гилберту Бёрнсу единогласным решением судей.
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