«За твой пояс». Блахович предложил Адесанье провести с ним ещё один бой

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович выразил заинтересованность в титульном поединке с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«Поздравляю с успешным реваншем, Исраэль. Если ты захочешь ещё один, то ты знаешь, где меня найти. На этот раз в среднем весе за твой пояс», — написал Блахович на своей странице в социальных сетях.

На турнире UFC 287 Исраэль Адесанья выиграл нокаутом во втором раунде у Алекса Перейры и вновь стал чемпионом в среднем дивизионе.

Напомним, Исраэль Адесанья встречался с Яном Блаховичем в марте 2021 года в титульном поединке в полутяжёлом весе. Польский боец одержал победу решением судей и защитил титул чемпиона UFC.