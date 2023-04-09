Дана Уайт: думаю, Перейра поднимется в полутяжёлый вес
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Президент UFC Дана Уайт предположил, что бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра может подняться в полутяжёлую весовую категорию.
«Трилогия Перейры с Адесаньей? Честно говоря, я думаю, что Перейра после этого боя поднимется в полутяжёлый вес. Он монстр, просто огромный для среднего дивизиона. Знаю, что даже за два часа до взвешивания ему всё ещё нужно было сбросить пару фунтов. Я не утверждаю, что он обязательно поднимется в другой вес, но предполагаю это. Не удивлюсь, если так и будет», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Ранее экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра, помогавший Перейре готовиться к бою с Исраэлем Адесаньей, предположил, что Алекс может перейти в полутяжёлый вес.
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