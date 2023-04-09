Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья и бразильский боец Алекс Перейра встретились после очного поединка на турнире UFC 287.

Адесанья выиграл нокаутом во втором раунде и вернул себе пояс чемпиона в среднем весе.

«Да, это был мой день. Я бы хотел прилететь в Бразилию. Не потренироваться, просто увидеться с тобой. Я соскучился по Бразилии. В прошлый раз ты меня там вырубил. Ты — великий чемпион, навсегда. Неважно, кто бы что ни говорил, ты навсегда чемпион», — сказал Адесанья Перейре, после чего бойцы обнялись.

Исраэль Адесанья и Алекс Перейра тепло поприветствовали друг друга после боя

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в группе VK UFC Russia

Напомним, до этого Перейра трижды выигрывал у Адесаньи — дважды в кикбоксинге и ещё один раз в UFC.