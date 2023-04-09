Адесанья: я дал Перейре лёгкий путь к титулу, пусть докажет, что заслуживает ещё один бой

Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья оценил возможность очередного поединка с Алексом Перейрой.
На UFC 287 Адесанья нокаутировал Перейру и стал чемпионом промоушена в среднем дивизионе.
«Я дал Перейре лёгкую дорогу к титулу. С кем он дрался? Он побил Стрикленда, но не сталкивался с серьёзным вызовом. Почему я получил незамедлительный реванш? Я побил Гастелума, дважды Уиттакера, Ромеро, Косту, Веттори, Каннонье. Я побил шесть топ-бойцов, а Перейра пусть докажет, что заслуживает ещё один бой за титул. Но я, честно говоря, считаю, что он уйдёт в полутяжёлый вес», — сказал Адесанья на пресс-конференции.
Ранее Дана Уайт также выразил мнение, что Алекс Перейра поднимется в полутяжёлый вес.
- 9 апреля 2023
-
12:54
-
12:34
-
12:13
-
11:35
-
11:18
-
10:45
-
10:25
-
09:59
-
09:47
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:11
-
08:32
-
08:25
-
08:20
-
08:08
-
08:07
-
07:51
-
07:24
-
07:16
-
06:54
-
06:46
-
06:22
-
02:57
-
01:34
-
01:02
-
00:48
-
00:19
- 8 апреля 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:04
-
23:00