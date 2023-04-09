Адесанья: я дал Перейре лёгкий путь к титулу, пусть докажет, что заслуживает ещё один бой

Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья оценил возможность очередного поединка с Алексом Перейрой.

На UFC 287 Адесанья нокаутировал Перейру и стал чемпионом промоушена в среднем дивизионе.

«Я дал Перейре лёгкую дорогу к титулу. С кем он дрался? Он побил Стрикленда, но не сталкивался с серьёзным вызовом. Почему я получил незамедлительный реванш? Я побил Гастелума, дважды Уиттакера, Ромеро, Косту, Веттори, Каннонье. Я побил шесть топ-бойцов, а Перейра пусть докажет, что заслуживает ещё один бой за титул. Но я, честно говоря, считаю, что он уйдёт в полутяжёлый вес», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Ранее Дана Уайт также выразил мнение, что Алекс Перейра поднимется в полутяжёлый вес.