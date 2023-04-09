Канело: моя цель на 2023 год — реванш с Биволом. Все это знают

Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес высказался о желании провести бой-реванш с непобеждённым российским бойцом Дмитрием Биволом.

«Все знают, что моя цель на 2023 год — провести реванш с Дмитрием Биволом. Посмотрим, как всё будет складываться, но моя цель заключается именно в этом. Все тогда говорили, что бой с Биволом станет лёгким для меня, но вы видели, что в итоге произошло. В боксе опасен каждый соперник», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

В мае прошлого года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.

Напомним, следующий поединок Канело проведёт 6 мая с британским боксёром Джоном Райдером.