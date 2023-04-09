Канело: моя цель на 2023 год — реванш с Биволом. Все это знают
Поделиться
Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес высказался о желании провести бой-реванш с непобеждённым российским бойцом Дмитрием Биволом.
«Все знают, что моя цель на 2023 год — провести реванш с Дмитрием Биволом. Посмотрим, как всё будет складываться, но моя цель заключается именно в этом. Все тогда говорили, что бой с Биволом станет лёгким для меня, но вы видели, что в итоге произошло. В боксе опасен каждый соперник», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
В мае прошлого года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.
Напомним, следующий поединок Канело проведёт 6 мая с британским боксёром Джоном Райдером.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
12:54
-
12:34
-
12:13
-
11:35
-
11:18
-
10:45
-
10:25
-
09:59
-
09:47
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:11
-
08:32
-
08:25
-
08:20
-
08:08
-
08:07
-
07:51
-
07:24
-
07:16
-
06:54
-
06:46
-
06:22
-
02:57
-
01:34
-
01:02
-
00:48
-
00:19
- 8 апреля 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:04
-
23:00
Партнерский контент