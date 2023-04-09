Роберт Уиттакер выразил желание провести бой с Исраэлем Адесаньей

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер (24-6) в своих социальных сетях поздравил новозеландца Исраэля Адесанью (24-2) с победой над Алексом Перейрой (7-2) в рамках UFC 287. Также Уиттакер намекнул, что скоро они встретятся лицом к лицу в их третьем очном поединке.

«Иззи, потрясающий бой и отличная точка в этом противостоянии. Восстанавливайся, мы скоро увидимся», — написал Уиттакер в своих социальных сетях.

Уиттакер уже дважды дрался с Адесаньей. Последняя их встреча прошла в феврале 2022 года в рамках турнира UFC 271. Уиттакер проиграл Адесанье единогласным решением судей и лишился титула чемпиона в среднем весе.

Напомним, сегодняшний поединок против Алекса Перейры продлился для Адесаньи два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.