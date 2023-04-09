Дана Уайт отреагировал на победу Адесаньи в бою с Перейрой

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC 287 Дана Уайт прокомментировал победу Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Адесанья особенный. Он никогда не отказывался ни от одного боя. Перед его первым боем с Перейрой в UFC он согласился сразу, сказал, что хочет биться с лучшими. Когда проиграл, сразу согласился на реванш. Люди задавались вопросом, не залез ли Перейра ему в голову? Не сломался ли Исраэль? Я так не считал. Знаете, есть много парней, которые публично устраивают этот трэш-ток в духе: «Да, давай, я хочу этот бой», а при переговорах за кулисами всё меняется. Адесанья не такой, он будет драться с кем угодно и где угодно. Он дерётся три раза в год, даже когда владеет поясом. Исраэль не похож на других», — сказал Уайт на пресс-конференции.