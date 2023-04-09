Адесанья установил уникальное достижение, взяв реванш у Перейры
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Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе Исраэль Адесанья установил уникальное достижение в истории дивизиона, взяв реванш у Алекса Перейры.
В главном событии турнира UFC 287, который прошёл в Майами, штат Флорида (США) в ночь на 9 апреля, Адесанья отправил Перейру в нокаут и вновь стал чемпионом промоушена.
Таким образом, Адесанья стал первым бойцом среднего дивизиона, которому удалось повторно завоевать титул чемпиона.
Напомним, в ноябре прошлого года Алекс Перейра выиграл у Адесаньи техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом UFC.
Исраэль Адесанья провёл 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.
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