Адесанья установил уникальное достижение, взяв реванш у Перейры

Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе Исраэль Адесанья установил уникальное достижение в истории дивизиона, взяв реванш у Алекса Перейры.

В главном событии турнира UFC 287, который прошёл в Майами, штат Флорида (США) в ночь на 9 апреля, Адесанья отправил Перейру в нокаут и вновь стал чемпионом промоушена.

Таким образом, Адесанья стал первым бойцом среднего дивизиона, которому удалось повторно завоевать титул чемпиона.

Напомним, в ноябре прошлого года Алекс Перейра выиграл у Адесаньи техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом UFC.

Исраэль Адесанья провёл 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.