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Холланд выходил на бой UFC 287 со сломанной рукой. Он нокаутировал Понзиниббио

Холланд выходил на бой UFC 287 со сломанной рукой. Он нокаутировал Понзиниббио
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Ветеран смешанных единоборств Каб Свонсон, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, поделился информацией о том, что американский боец Кевин Холланд выходил с серьёзной травмой руки на поединок с Сантьяго Понзиниббио.

«Я слышал, что Холланд выходил на этот поединок со сломанной рукой», — написал Свонсон на своей странице в социальных сетях.

На турнире UFC 287, который прошёл в ночь на 9 апреля в Майами, штат Флорида Холланд одержал над Понзиниббио победу, отправив аргентинца в нокаут в третьем раунде.

Напомним, в предыдущем поединке в декабре прошлого года Холланд проиграл Стивену Томпсону техническим нокаутом. Боец не вышел на пятый раунд, так как из-за травмы руки не мог продолжать драться. Позже выяснилось, что у Холланда сломаны три пястных кости правой кисти и ему необходимо перенести операцию.

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