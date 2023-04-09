Чендлер: я изобью Макгрегора так, что он завершит карьеру

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался о предстоящем поединке с Конором Макгрегором.

«Эти вечера больших боёв всегда вызывают у меня огромное желание подраться. Жду не дождусь, когда снова смогу выйти в октагон. Я изобью Макгрегора так, что он завершит карьеру», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Майкл Чендлер и Конор Макгрегор в своих последних поединках проиграли Дастину Порье. Чендлер проиграл Порье в ноябре прошлого года удушающим приёмом, Макгрегор — техническим нокаутом в июле 2021 года.

Макгрегор и Чендлер участвуют в шоу The Ultimate Fighter в качестве тренеров. По окончании съёмочного сезона бойцы проведут очный поединок в полусреднем весе. Ожидается, что бой пройдёт в третьей четверти года.