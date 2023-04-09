Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: я изобью Макгрегора так, что он завершит карьеру

Чендлер: я изобью Макгрегора так, что он завершит карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался о предстоящем поединке с Конором Макгрегором.

«Эти вечера больших боёв всегда вызывают у меня огромное желание подраться. Жду не дождусь, когда снова смогу выйти в октагон. Я изобью Макгрегора так, что он завершит карьеру», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Майкл Чендлер и Конор Макгрегор в своих последних поединках проиграли Дастину Порье. Чендлер проиграл Порье в ноябре прошлого года удушающим приёмом, Макгрегор — техническим нокаутом в июле 2021 года.

Макгрегор и Чендлер участвуют в шоу The Ultimate Fighter в качестве тренеров. По окончании съёмочного сезона бойцы проведут очный поединок в полусреднем весе. Ожидается, что бой пройдёт в третьей четверти года.

Материалы по теме
Макгрегор нашёл повод слиться с боя с Чендлером? И причина очевидна
Макгрегор нашёл повод слиться с боя с Чендлером? И причина очевидна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023