Чендлер: я изобью Макгрегора так, что он завершит карьеру

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался о предстоящем поединке с Конором Макгрегором.
«Эти вечера больших боёв всегда вызывают у меня огромное желание подраться. Жду не дождусь, когда снова смогу выйти в октагон. Я изобью Макгрегора так, что он завершит карьеру», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Майкл Чендлер и Конор Макгрегор в своих последних поединках проиграли Дастину Порье. Чендлер проиграл Порье в ноябре прошлого года удушающим приёмом, Макгрегор — техническим нокаутом в июле 2021 года.
Макгрегор и Чендлер участвуют в шоу The Ultimate Fighter в качестве тренеров. По окончании съёмочного сезона бойцы проведут очный поединок в полусреднем весе. Ожидается, что бой пройдёт в третьей четверти года.
- 9 апреля 2023
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