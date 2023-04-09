Конор Макгрегор оценил бой Перейры и Адесаньи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу титульного поединка в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей.
«Это было весело», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.
Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра встречался с Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.
На счету Перейры семь побед и два поражения в профессиональной карьере. У Адесаньи — 24 победы и два поражения.
Бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.
- 9 апреля 2023
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