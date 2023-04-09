Фото: Белал Мухаммад пошутил над Ковингтоном, надев футболку с его изображением

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 84 кг) американец Колби Ковингтон, готовящийся стать следующим соперником действующего чемпиона британца Леона Эдвардса, не избежал негативной реакции соседей по дивизиону.

Так, четвёртый номер рейтинга, американец Белал Мухаммад появился на ивенте UFC в футболке с изображением избитого Ковингтона, уступившего техническим нокаутом в первом бою с нигерийцем Камару Усманом, который состоялся в декабре 2019 года.

Фото: UFC Russia

Ранее стало известно, что поединок Эдвардса и Ковингтона находится в разработке на турнире UFC 291, который состоится 22 июля в Лондоне (Великобритания). В своём последнем бою на UFC 272 в мае Ковингтон победил судейским решением соотечественника Хорхе Масвидаля.