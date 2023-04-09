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Тренер: говорят, Усик держит удар, но он не пропускал «реактивный снаряд» Уайлдера

Тренер: говорят, Усик держит удар, но он не пропускал «реактивный снаряд» Уайлдера
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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, считает, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик не сможет навязать конкуренцию его подопечному.

«Я не представляю, как Усик победит Деонтея. Я поклонник Усика, мне он нравится. Но я не понимаю, как он сможет справляться с массовым разрушением на протяжении всех 12 раундов. Просто не понимаю.

Очевидно, у него будут свои хорошие моменты, но как он отреагирует, когда пропустит удар? Люди говорят, что он держит удар, но он никогда не пропускал «реактивный снаряд» Деонтея Уайлдера», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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