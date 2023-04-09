Тренер: говорят, Усик держит удар, но он не пропускал «реактивный снаряд» Уайлдера
Поделиться
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, считает, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик не сможет навязать конкуренцию его подопечному.
«Я не представляю, как Усик победит Деонтея. Я поклонник Усика, мне он нравится. Но я не понимаю, как он сможет справляться с массовым разрушением на протяжении всех 12 раундов. Просто не понимаю.
Очевидно, у него будут свои хорошие моменты, но как он отреагирует, когда пропустит удар? Люди говорят, что он держит удар, но он никогда не пропускал «реактивный снаряд» Деонтея Уайлдера», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
Материалы по теме
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
19:10
-
19:07
-
18:57
-
18:04
-
17:51
-
17:50
-
17:34
-
16:58
-
15:55
-
15:27
-
14:51
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
12:54
-
12:34
-
12:13
-
11:35
-
11:18
-
10:45
-
10:25
-
09:59
-
09:47
-
09:38
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:11
-
08:32
-
08:25
-
08:20
-
08:08
-
08:07
-
07:51
Партнерский контент