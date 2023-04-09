«Это последнее, что меня сейчас волнует». Адесанья — о следующем сопернике
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Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья ответил на вопрос одного из журналистов по поводу своего будущего соперника.
На UFC 287 Адесанья нокаутировал Перейру и стал чемпионом промоушена в среднем дивизионе.
«Я об этом сейчас не думаю. Это последний вопрос, который меня волнует в настоящий момент. Я был хорошим мальчиком, а теперь пришло время быть плохим мальчиком и хорошенько отпраздновать в Майами», — сказал Адесанья на пресс-конференции после боя.
Ранее Адесанья оценил возможность очередного поединка с Алексом Перейрой.
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