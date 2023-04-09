Теофимо Лопес сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира 11 июня
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Промоутерская компания Top Rank объявила о боксёрском вечере, который состоится 11 июня в Нью-Йорке (США).
В главном событии бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор (19-0, 13 KO) сразится за титул WBO с экс-чемпионом на дивизион ниже американцем Теофимо Лопесом (18-1, 13 KO).
Джошу Тэйлору 32 года. Британец является победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. В настоящий момент ему принадлежит только титул WBO.
Теофимо Лопесу 25 лет. Боец является бывшим объединённым чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг). В конце 2021 года после поражения от австралийца Джорджа Камбососа Лопес объявил о переходе в следующий дивизион.
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