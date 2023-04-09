Глава UFC отреагировал на желание Бёрнса стать запасным для боя Эдвардс — Ковингтон
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал высказывание бразильского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Гилберта Бёрнса, заявившего о желании стать запасным для титульного противостояния между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.
«Бёрнс сказал, что он станет запасным? Мне это нравится. Да, мне это нравится… Почему нет? У вас есть сделка», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, на турнире UFC 287 в Майами (США) Бёрнс победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов звёздного американца Хорхе Масвидаля, завершившего бойцовскую карьеру после выступления.
Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал поражение Масвидаля в поединке с Бёрнсом.
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