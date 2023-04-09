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Узбекский чемпион мира Ахмадалиев потерпел первое поражение в карьере

Узбекский чемпион мира Ахмадалиев потерпел первое поражение в карьере
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Завершился боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom в Сан-Антонио (штат Техас, США).

В главном бою чемпион мира по версиям WBA и IBF во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбек Муроджон Ахмадалиев (11-0, 8 KO) сразился с бывшим чемпионом на дивизион ниже филиппинцем Марлоном Тапалесом (36-3, 19 KO).

Претендент имел небольшое, но очевидное преимущество в первой половине боя за счёт работы передней рукой и, несмотря на усталость в концовке, сумел сохранить инициативу. Ахмадалиев попытался переломить встречу в заключительных раундах, но добиться досрочной остановки не сумел.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Тапалеса раздельным судейским решением (110-118, 115-113, 115-113). Поражение стало для 28-летнего Ахмадалиева первым в карьере.

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