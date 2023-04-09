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Атлас: ситуация с Джошуа та же, что и с Канело — он переоценён

Атлас: ситуация с Джошуа та же, что и с Канело — он переоценён
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Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас раскритиковал двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) после его поединка с Джермейном Франклином.

«Джошуа ведёт себя как джентльмен, и это здорово. Но мы говорим не только об этом, мы анализируем выступления. Ситуация та же, что и с Канело – он переоценён. Возможно, мы хотим слишком многого.

Джошуа – парень, которого поставили на пьедестал, и такое бывает. Но кого он побил? Чтобы стать чемпионом, он победил Чарльза Мартина. Его ронял 42-летний Кличко. Да, Джошуа показал характер, когда поднялся, но он защищал пояса против таких ребят, как Доминик Бризил, Эрик Молина и Карлос Такам… После этого он великий тяжеловес?» – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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