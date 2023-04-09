Шакур Стивенсон вызвал на бой Дэвина Хэйни после успешного дебюта в лёгком весе

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) сегодня, 9 апреля, успешно дебютировавший в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом и соотечественником Дэвином Хэйни.

Напомним, Стивенсон досрочно остановил в шестом раунде японца Шуичиро Йошино (16-1, 12 KO), нанеся ему первое поражение в карьере.

«Скажите остальным легковесам, чтобы они были готовы. Не могу дождаться, когда они покончат со своими выступлениями.

Скажите Хэйни, чтобы он не терялся. Я долго ждал этого, клянусь богом. Я и Дэвин делили ринг на протяжении многих лет. И я всегда получил от него максимум», – сказал Стивенсон после выступления.

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