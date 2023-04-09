Боб Арум назвал потенциального соперника Тайсона Фьюри

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался о следующем сопернике Цыганского короля.

«Тайсон проводил отпуск в Италии со своей семьёй. Он уже вернулся в Англию, и мы ведём переговоры в поисках лучшего доступного соперника, чтобы сразиться с ним летом в Великобритании. Возможно, это будет Энди Руис», – приводит слова Арума Cornerman Boxing.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с украинцем Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.

Материалы по теме Александр Усик прокомментировал срыв поединка с Тайсоном Фьюри

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика