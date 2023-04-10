Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа назвал сроки следующего боя

Энтони Джошуа назвал сроки следующего боя
Комментарии

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) сообщил, что проведёт свой следующий поединок в декабре.

«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Неидеально, но всё является частью более обширной ситуации», – написал Джошуа в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале апреля, Джошуа победил единогласным судейским решением (118-111, 117-111, 117-111) американца Джермейна Франклина, закрыв поражение украинцу Александру Усику семью месяцами ранее.

Ранее известный тренер и аналитик Тедди Атлас оценил вероятность боёв Джошуа с соотечественником Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Материалы по теме
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа не сразится с Фьюри и Уайлдером

Интересные факты про Энтони Джошуа:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023