Энтони Джошуа назвал сроки следующего боя
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) сообщил, что проведёт свой следующий поединок в декабре.
«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Неидеально, но всё является частью более обширной ситуации», – написал Джошуа в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале апреля, Джошуа победил единогласным судейским решением (118-111, 117-111, 117-111) американца Джермейна Франклина, закрыв поражение украинцу Александру Усику семью месяцами ранее.
Ранее известный тренер и аналитик Тедди Атлас оценил вероятность боёв Джошуа с соотечественником Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
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