Американский чемпион победил в титульном бою с переломом челюсти

Бывший чемпион мира во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) американец Джесси Родригес (18-0, 11 KO) подтвердил перелом челюсти после выступления в шоу промоушена Matchroom Boxing, состоявшегося вчера, 9 апреля, в США.

Родригес, до этого владевший титулом WBC во втором наилегчайшем весе, спустился в наилегчайший вес (до 50,8 кг), чтобы сразиться за вакантный титул WBO с мексиканцем Кристианом Эрнандесом (15-2, 5 KO).

Поединок прошёл все 12 раундов и завершился победой Родригеса единогласным судейским решением.

«Я прошёл через ад ради этого пояса. Многие сдались бы после перелома челюсти, но я никогда не был таким. Потребуется операция в начале следующей недели. Но сейчас всё хорошо. Я двукратный чемпион мира», – приводит слова Родригеса издание BoxingScene.