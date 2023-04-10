Названы приблизительные гонорары участников UFC 287

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В Сети появились приблизительные гонорары бойцов за этот турнир.

В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра встречался с Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

Гонорары участников UFC 287:

Исраель Адесанья — $ 3,18 млн;

Алекс Перейра — $ 1, 24 млн

Хорхе Масвидаль — $ 1,02 млн;

Гилберт Бернс — $ 1,01 млн;

Келвин Гастелум — $ 465 тыс.;

Роб Фонт — $ 375 тыс.;

Кевин Холланд — $ 315 тыс.;

Сантьяго Понзиниббио — $ 220 тыс.;

Крис Кёртис — $ 145 тыс.;

Рауль Росас-мл. — $ 28 тыс…