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Названы приблизительные гонорары участников UFC 287

Названы приблизительные гонорары участников UFC 287
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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В Сети появились приблизительные гонорары бойцов за этот турнир.

В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра встречался с Исраэлем Адесаньей. Поединок продлился два раунда и закончился победой нигерийца нокаутом.

Гонорары участников UFC 287:

Исраель Адесанья — $ 3,18 млн;
Алекс Перейра — $ 1, 24 млн
Хорхе Масвидаль — $ 1,02 млн;
Гилберт Бернс — $ 1,01 млн;
Келвин Гастелум — $ 465 тыс.;
Роб Фонт — $ 375 тыс.;
Кевин Холланд — $ 315 тыс.;
Сантьяго Понзиниббио — $ 220 тыс.;
Крис Кёртис — $ 145 тыс.;
Рауль Росас-мл. — $ 28 тыс…

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