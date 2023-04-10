Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сын Перейры расплакался после поражения Алекса от Исраэля Адесаньи

Сын Перейры расплакался после поражения Алекса от Исраэля Адесаньи
Комментарии

Сын бразильского бойца Алекса Перейры не смог сдержать слёзы после поражения отца в титульном поединке с новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287.

Видео доступно на YouTube-канале MJ FIGHT.

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский титул, которого лишился в ноябре. Поражение стало для Перейры первым в сильнейшем промоушене мира.

На счету Перейры семь побед и два поражения в профессиональной карьере. У Адесаньи 24 победы и два поражения.

Бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Материалы по теме
Выстрелы в Перейру и издевательство над его сыном. Адесанья точно поступил по-чемпионски?
Видео
Выстрелы в Перейру и издевательство над его сыном. Адесанья точно поступил по-чемпионски?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023