Сын Перейры расплакался после поражения Алекса от Исраэля Адесаньи
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Сын бразильского бойца Алекса Перейры не смог сдержать слёзы после поражения отца в титульном поединке с новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287.
Видео доступно на YouTube-канале MJ FIGHT.
Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский титул, которого лишился в ноябре. Поражение стало для Перейры первым в сильнейшем промоушене мира.
На счету Перейры семь побед и два поражения в профессиональной карьере. У Адесаньи 24 победы и два поражения.
Бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.
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