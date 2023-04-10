Сын Перейры расплакался после поражения Алекса от Исраэля Адесаньи

Сын бразильского бойца Алекса Перейры не смог сдержать слёзы после поражения отца в титульном поединке с новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 287.

Видео доступно на YouTube-канале MJ FIGHT.

Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский титул, которого лишился в ноябре. Поражение стало для Перейры первым в сильнейшем промоушене мира.

На счету Перейры семь побед и два поражения в профессиональной карьере. У Адесаньи 24 победы и два поражения.

Бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.