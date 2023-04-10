Прохазка одним словом отреагировал на победу Адесаньи

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка разместил новый пост в социальных сетях, в котором прокомментировал победу новозеландца Исраэля Адесаньи в титульном поединке с бразильцем Алексом Перейрой.

«Шедевр», – написал Прохазка.

На UFC 287 Адесанья нокаутировал Перейру и стал чемпионом промоушена в среднем дивизионе.

Исраэль Адесанья провёл 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.

В конце прошлого года Прохазка получил тяжёлую травму плеча и освободил титул. Сейчас чемпионским поясом владеет американец Джамал Хилл.

Брутальные тренировки Иржи Прохазки в стиле самураев: