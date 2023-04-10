Холланд рассказал о травме, полученной в поединке с Понзиниббио

Американский боец UFC Кевин Холланд прокомментировал свою победу в поединке с Сантьяго Понзиниббио на турнире UFC 287.

«Моя нога определённо пострадала. Я своим угловым и даже Дэну Мираглиотте сказал, что у меня лодыжка болит после ударов по этому парню. Так что, если мне теперь не удастся выгулять новые кроссовки, которые я здесь купил, в этом ты виноват, Понзи», — сказал Холланд после боя.

Напомним, в предыдущем поединке в декабре прошлого года Холланд проиграл Стивену Томпсону техническим нокаутом. Боец не вышел на пятый раунд, так как из-за травмы руки не мог продолжать драться. Позже выяснилось, что у Холланда сломаны три пястных кости правой кисти и ему необходимо перенести операцию.