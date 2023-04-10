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Макгрегор показал, как он тестирует своё новое пиво

Макгрегор показал, как он тестирует своё новое пиво
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, в котором рассказал о своём новом пиве.

«Впервые тестирую своё новое пиво. Как вы можете видеть, оно хорошее», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Макгрегор присоединился к UFC в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас он участвует в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.

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