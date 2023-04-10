Экс-чемпион Bellator против звезды RCC. Денис Лаврентьев против Эдуарда Дантаса на RCC 15

Российский легковес Денис Лаврентьев (12-3) проведет бой против экс-чемпиона Bellator Эдуардо Дантаса (23-7) на турнире RCC 15. Трёхраундовый поединок будет третьим по значимости в этот вечер.

Дантас не просто чемпион Bellator: во второй лиге мира, он семь раз дрался за титул и пять раз выигрывал. Авторитетный сайт ММА-аналитики ставит его на 126-ю позицию в рейтинге сильнейших бойцов мира в дивизионе до 61 кг.

Лаврентьев в мировом рейтинге уступает десять позиций. С 2019 года Денис ни разу не проигрывал и вышел на серию из шести побед, но внезапно споткнулся в поединке против Рахима Мидаева, уступив нокаутом в первом раунде.

Турнир RCC 15 состоится 13 мая в Екатеринбурге на многотысячной арене КРК «Уралец». В главном поединке вечера в клетке сойдутся Иван Штырков и Виктор Немков.

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